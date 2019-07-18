В полиции рассказали подробности ДТП около «Рязани-1»

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В ДТП, произошедшем днем в четверг, 18 июля, на улице Вокзальной, пострадал 21-летний мотоциклист. Об сообщили в пресс-службе регионального управения МВД.
По предварительной информации, рязанец не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Kia, который двигался по «встречке».
Мотоциклист получил травмы, с которыми его доставили в медучреждение.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Ранее с места аварии
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