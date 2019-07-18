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В Обниске под окнами дома обнаружили труп мужчины, пишет сайт kaluga-poisk.ru
Инцидент произошел на улице Курчатов возле доме №43. Сообщается, что на месте происшествия работают правоохранительные органы.
Официальных комментариев по данному происшествию пока не поступало.
Фото из соцсети
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