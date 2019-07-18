В Липецке открыли новый детский сад

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В Липецке в микрорайоне Елецкий открыли новый детский сад. Об этом сообщил
«День города — общий праздник для всех липчан. А праздники, как известно, не обходятся без подарков. Сегодня мы открываем детский сад — дарим его самым маленьким жителям нашего города, тем, от кого через годы будет зависеть будущее Липецка, региона, страны. Надеюсь, образовательное учреждение даст малышам отличные возможности для жизненного старта, — отметила глава Липецка Евгения Уваркина.
Уваркина также сообщила, что это не последнее учреждение, которое откроют в этом году. На очереди семь ясельных корпусов и строительство трех детсадов в «Звездном», «Европейском» и «Победе».
Ожидается, что сад, рассчитанный на 350 детей, примет первых воспитанников уже в сентябре.
Общая стоимость проекта составил 203 миллиона рублей. Средства выделили из федерального, регионального и муниципального бюджетов.
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