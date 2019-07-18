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16:51, 18 июля 2019 179
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В аварии в центре Липецка пострадали четыре человека

В аварии в центре Липецка пострадали четыре человека

В аварии в центре Липецка пострадали четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла на улице Студеновской. 21-летний водитель «ВАЗ-2110» столкнулся с Renault Duster, за рулем которого была 27-летней девушкой, а затем со стоящим Renault Megane.

В ДТП пострадали водитель и два пассажира «десятки» 15-ти и 16-ти лет, которые с травмами были госпитализированы, а так же водитель Renault.


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