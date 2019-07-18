В аварии с маршруткой на улице Октябрьской пострадали четверо. Подробности

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
В аварии, которая произошла 17 июля на улице Октябрьской, пострадали четверо. Об этом сообщили в
По предварительной информации, примерно в 18:05 36-летняя рязанка на Nissan Qashqai выезжала с прилегающей территории и не уступила дорогу Hyundai Elantra под управлением 33-летнего водителя.
После столкновения Hyundai
В результате водителя Hyundai доставили в больницу с травмами. Также пострадали трое пассажиров маршрутки — 74-летний мужчина и 74-летняя и 39-летняя женщины.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПредседатель заксобрания Владимирской области предложил сделать единый портал для России и Белоруссии
|
cледующая новость →Рязанская автоколонна в 11 раз меньше зарабатывает на рекламе, чем УРТ
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.