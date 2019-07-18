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15:54, 18 июля 2019 506
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Телеканал «Пятница» проверил рязанского поставщика творога

Телеканал «Пятница» проверил рязанского поставщика творога

На телеканале «Пятница» вышел новый выпуск программы «Инсайдеры», в котором проверили рязанского поставщика творога для одного из самых дорогих московских рынков. Выпуск вышел в эфир в четверг, 17 июля.

Инсайдер проекта побывала в селе Заокское Рязанского района. Там она посетила посещения, где производят продукцию и увидела, что ее делают в антисантитарных условиях.

Отмечается, что у некоторых из поставщиков нет фермерского хозяйства, они закупают молоко для производства творога и других продуктов.

В программе рассказали, что в Москве рязанский творог продают по цене в два раза выше оптовой, но доставляют на места торговли также с нарушениями.

Сюжет можно посмотреть с 25 минуты


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