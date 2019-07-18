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17:18, 18 июля 2019 229

Рязанский бизнес получил доступ к облачному суперкомпьютеру

Рязанский бизнес получил доступ к облачному суперкомпьютеру

Компания МТС объявила о запуске одного из самых быстрых и доступных в России облачных сервисов для высокоскоростной обработки данных на базе суперкомпьютера, способного более чем в 100 раз ускорить вычисления и снизить связанные с ними затраты.

Как рассказали в компании, решение провайдера #CloudMTS с гибкой тарификацией предназначено как для крупных заказчиков, так и для малого бизнеса, а также стартапов в различных сферах: в промышленности, финансах, ритейле, научно-прикладных изысканиях — там, где требуется доступ к большим вычислительным мощностям в облаке.

Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Бизнес-новости».


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