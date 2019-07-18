Рязанская автоколонна в 11 раз меньше зарабатывает на рекламе, чем УРТ

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
«Автоколонна №1310» ежемесячно зарабатывает на рекламе 60 тысяч рублей. Об этом в четверг, 18 июля, на комитете гордумы сообщил начальник управления транспорта Андрей Михно.
Другое транспортное муниципальное предприятие «Управление рязанского троллейбуса» зарабатывает в 11 раз больше — 700 тысяч.
Михно пояснил, что реклама на автобусах не пользуется спросом, а с троллейбусами активно сотрудничают федеральные заказчики.
Также УРТ зарабатывает на опорах для троллейбусных линий, на которых размещается реклама.
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