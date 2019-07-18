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Рязанца отправили в колонию строгого режима за нападение на полицейского. Ранее 21-летнего молодого человека уже судили, сообщил
Известно, что в ноябре 2018 года нарушителя доставили в отдел полиции. Там он ударил одного из правоохранителей в челюсть.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ.
Его признали виновным и приговорили к трем с половиной годам заключения в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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