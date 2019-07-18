Рязанца оштрафуют за видео с нацистской символикой

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Безработного рязанца привлекли к административной ответственности за размещение в интернете экстремистских материалов. Об этом сообщила
Рязанец на личной странице в соцсети опубликовал видеоматериал, на котором демонстрировалась нацистская символика и атрибутика.
Факт публикации запрещенных материалов полиция выявила совместно с региональным управлением ФСБ.
Мужчину признали виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики» и назначил ему штраф.
Рязанец признал свою вину.
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