Роспотребнадзор нашел поддельное масло с рязанского завода-призрака

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В Рязани нашли поддельное масло с завода-призрака. Об этом сообщил
На этикетке масла «Традиционное» указан адрес производства: Рязань, улица Куйбышевское шоссе, дом 25, строение 28. Оказалось, что по этому адресу предприятие не работает.
«Если на маркировке указан изготовитель ООО „Веста“, напоминаем, что это фальсифицированная молочная продукция», — говорится в сообщении.
Рязанцев попросили сообщать о продукции в Управление Роспотребнадзора по адресу: улица Островского, дом 51А.
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