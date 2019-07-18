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9:18, 18 июля 2019 588
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Роспотребнадзор нашел поддельное масло с рязанского завода-призрака

Роспотребнадзор нашел поддельное масло с рязанского завода-призрака

В Рязани нашли поддельное масло с завода-призрака. Об этом сообщил сайт регионального управления Роспотребнадзора.

На этикетке масла «Традиционное» указан адрес производства: Рязань, улица Куйбышевское шоссе, дом 25, строение 28. Оказалось, что по этому адресу предприятие не работает.

«Если на маркировке указан изготовитель ООО „Веста“, напоминаем, что это фальсифицированная молочная продукция», — говорится в сообщении.

Рязанцев попросили сообщать о продукции в Управление Роспотребнадзора по адресу: улица Островского, дом 51А.


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