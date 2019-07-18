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10:52, 18 июля 2019 280
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Председатель заксобрания Владимирской области предложил сделать единый портал для России и Белоруссии

Председатель заксобрания Владимирской области предложил сделать единый портал для России и Белоруссии

В Санкт-Петербурге начал работу «Шестой форум регионов России и Беларуси». В нем поучаствовал председатель заксобрания Владимирской области Владимир Киселев. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации.

На форуме союзные государства обсуждают направления совместной работы. По словам Киселева, сейчас в России и Белоруссии действует более 800 различных государственных информационных систем и примерно 35 тысяч сайтов, но они не связаны между собой. Спикер предложил заняться объединением этих ресурсов и систем.

«При помощи интернет-образования граждане, особенно в сельской местности, начинают получать такое же качественное образование, как и жители мегаполисов. И было бы неплохо, если бы мы смогли объединить усилия России и Белоруссии и создать единый государственный портал, на котором наши граждане могли бы получать любые знания высокого уровня, — пояснил Владимир Киселев.

Идея создать портал понравилась представителям Белоруссии. Тем более, по словам министра информации республики, наработки у них уже есть. Этот ресурс называется «Парк высоких технологий».

Фото из группы ВКонтакте «Заксобрания Владимирской области»


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