Под Тамбовом при столкновении «девяносто девятой» и «Тойоты» пострадал ребенок

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В среду, 17 июля, в 16:50, на 8-м километре трассы Тамбов-Пенза произошла авария. Об этом сообщила
Водитель 1986 года рождения за рулем Toyota Camry при повороте налево столкнулся с «ВАЗ-21099» под управлением мужчины 1997 года рождения.
В результате аварии водитель «девяносто девятой» и его пассажир, десятилетний мальчик, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
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Одна из наших читательниц поделилась своей историей.