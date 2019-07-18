От мечты о доме к дому мечты. «Сбербанк» предложил сниженную ставку по кредиту клиентам VELLCOM group

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«Сбербанк» — партнер компании
«Покупка квартиры — одно из самых приятных и важных решений в жизни любого человека, при принятии которого нужно учесть много различных факторов. Один из них — это выбор банка!» — отметили в пресс-службе VELLCOM group.
В компании также сообщили, что люди, планирующие покупку квартиры от VELLCOM group, найдут большой выбор программ самых разных банков.
Специалист отдела продаж «VELLCOM DOM» сориентирует клиента по имеющимся предложениям, составу пакета документов для подачи заявления и при необходимости будет сопровождать сделку с банком.
Получить более подробную информацию об индивидуальных условиях приобретения недвижимости можно в офисе компании или по телефону отдела продаж: +7 (4912) 300-707.
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