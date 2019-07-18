Около «Рязани-1» сбили мотоциклиста. Фото

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На улице Вокзальной около железнодорожного вокзала «Рязань-1» сбили мотоциклиста. Фото с места происшествия опубликовано в группе «
На фото можно заметить, что транспортное средство получило сильные механические повреждения. На место происшествия приехали сотрудники полиции.
Подробности уточняются.
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