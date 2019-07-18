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Утром в четверг, 18 июля, на двух улицах в Горроще отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет в доме 54 по улице Пушкина, а также в домах 28, 30, 31, 27, 33, 35, 39/56 по улице Шевченко.
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