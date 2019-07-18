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На благоустройство Новопавловской рощи потратят 3,5 миллиона. Соответствующий тендер разместили на сайте госзакупок.
В парке планируют заасфальтировать дорожки, установить урны, скамейки и провести освещение.
Подрядчик должен завершить работы до 31 октября.
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