Мотоциклисту, устроившему аварию с пострадавшими в центре Рязани, вынесли приговор

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Мотоциклисту, устроившему аварию в центре Рязани, вынесли приговор. Об этом сообщил
Мужчину признали виновным. Ему назначили год и два месяца ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года.
Осужденный просил изменить приговор и смягчить назначенное ему наказание, посчитав его «чрезмерно суровым», однако апелляцию оставили без удовлетворения.
Напомним, авария
Мотоциклист, его 19-летняя пассажирка, а также 23-летний водитель автомобиля получили травмы, их доставили в больницу.
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