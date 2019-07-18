Москвич на «Субару» сбил мотоциклиста в Шиловском районе

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Фото: Издательство «Пресса»
Москвич сбил мотоциклиста в Шиловском районе. Авария произошла вечером 16 июля на третьем километре дороги «Федосеево-Пустынь-Санское», пишет издательство «
Известно, что неработающий житель столицы на Subaru Legacy Outback выехал на «встречку», где столкнулся с мотоциклом «Ява».
В результате ДТП мотоциклиста госпитализировали с травмами.
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