«Мармакс» представил новую серию загородных домов

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«Мармакс»
«Частный дом — отличное место для проживания и великолепная возможность отдохнуть на природе в праздники или выходные. Это мечта многих рязанцев, — рассказали в пресс-службе девелопера. — Наш коттеджный поселок „Сказка в Лесу“ Алеканово располагается в одном из живописных мест Рязанской области. Развитая инфраструктура, транспортная доступность, уединенная атмосфера и отличная экологическая обстановка делают коттеджный поселок прекрасным местом для семейных выходных».
В серии представлены дома разной площади — от 82 кв м до 176 кв м. Также «Мармакс» разработал несколько вариантов планировок для разных домов.
Как рассказали представители компании, в строительстве будут использовать керамический кирпич, а фасад выполнят в баварской кладке.
«Мы предлагаем большой выбор домов разной этажности и формата. Для большой семьи отлично подойдет двухэтажная серия домов FortHouse: комнаты для всех членов семьи, веранда, гардеробные и просторная кухня-гостиная», — подчеркнули в пресс-службе.
По словам представителей девелопера, для тех, кто предпочитает одноэтажные дома, представлена серия House с верандами и функциональными планировками.
В «
Подробнее о серии домов можно узнать на
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