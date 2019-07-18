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10:11, 18 июля 2019 107

«Мармакс» представил новую серию загородных домов

«Мармакс» представил новую серию загородных домов

«Мармакс» представил новую серию загородных домов. В компании отметили, что в новых домах усовершенствованные планировки, отделка и набор конфигураций.

«Частный дом — отличное место для проживания и великолепная возможность отдохнуть на природе в праздники или выходные. Это мечта многих рязанцев, — рассказали в пресс-службе девелопера. — Наш коттеджный поселок „Сказка в Лесу“ Алеканово располагается в одном из живописных мест Рязанской области. Развитая инфраструктура, транспортная доступность, уединенная атмосфера и отличная экологическая обстановка делают коттеджный поселок прекрасным местом для семейных выходных».

В серии представлены дома разной площади — от 82 кв м до 176 кв м. Также «Мармакс» разработал несколько вариантов планировок для разных домов.

Как рассказали представители компании, в строительстве будут использовать керамический кирпич, а фасад выполнят в баварской кладке.

«Мы предлагаем большой выбор домов разной этажности и формата. Для большой семьи отлично подойдет двухэтажная серия домов FortHouse: комнаты для всех членов семьи, веранда, гардеробные и просторная кухня-гостиная», — подчеркнули в пресс-службе.

По словам представителей девелопера, для тех, кто предпочитает одноэтажные дома, представлена серия House с верандами и функциональными планировками.

В «Мармакс» разработали несколько комплектаций для каждого дома. Можно выбрать базовую комплектацию, стандартную или комплектацию престиж.

Подробнее о серии домов можно узнать на сайте или по телефону отдела продаж 500-005.


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