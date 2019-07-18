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Калужские автоинспекторы проверят водителей на трезвость. Об этом сообщила
В июле на территории области проведут профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». Сотрудники ГИБДД будут останавливать автомобили на заранее выбранном участке дороги.
«В том случае, если от водителя автомобиля будет исходить запах алкоголя или его поведение не будет соответствовать обстановке, полицейские предложат ему пройти проверку на трезвость», — говорится в сообщении.
В полиции отметили, что за полгода в городе зарегистрировано 17 ДТП с участием пьяных водителей.
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