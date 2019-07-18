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15:03, 18 июля 2019 100
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К поискам рязанского педофила присоединились нижегородские следователи

К поискам рязанского педофила присоединились нижегородские следователи

В Нижегородской области начали искать педофила, изнасиловавшего несовершеннолетнюю в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Всех, у кого есть информация о разыскиваемом, попросили позвонить следователю по телефону: +7 (915) 615-41-13.

Напомним, в мае мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю в Рязани.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост около 170-175 сантиметров, плотного телосложения, седые волосы с залысиной, в момент нападения на лице были очки для зрения с прозрачными стеклами в оправе прямоугольной формы.

Был одет в рубаху с коротким рукавом в крупную клетку синего цвета на белом фоне, заправленную в джинсы синего цвета, вытертые к центру на всю длину штанин.

Ранее педофила начали искать в Липецкой области и Ставрополье. За информацию о педофиле следователи пообещали вознаграждение.


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