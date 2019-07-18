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Из-за ремонта улицы Ильича в Липецке изменится движение транспорта. Об этом сообщил
С 19 июля и до окончания работ движение автобусов №№19, 33, 379, 323А будет осуществляться в прямом направлении по схеме: «улица Краснозаводская — улица Ленинградская — улица Коммунистическая — улица Волгоградская — улица Ильича — далее по маршруту», в обратном — «улица Ильича — улица Волгоградская — улица Студенческая — улица 3 Сентября — улица Краснозаводская — далее по маршруту».
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