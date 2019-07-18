Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:58, 18 июля 2019 194
 0    0

Главврач тульской больницы покинул пост

Главврач тульской больницы покинул пост

Главврач тульской больницы Роман Блюмин покинул пост. 19 июля — его последний рабочий день, пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что Блюмин написал заявление по собственному желанию.

Временно исполнять обязанности главного врача будет Татьяна Гомова. Сейчас она занимает должность заместителя главного врача учреждения.

Фото со страницы Романа Блюмина «ВКонтакте»


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
«Росгосстрах» предложит страховым агентам комфортные условия и участие в распределении прибыли

«Росгосстрах» предложит страховым агентам комфортные условия и участие в распределении прибыли

В Рязани открылся офис «Росгосстраха» нового формата.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:45, 8 июля 2019 48 986
Россияне впервые в истории выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу
12:10, 9 июля 2019 34 665
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 27 753
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
16:07, 8 июля 2019 24 675
В Рязани завершился третий сезон ИНВЕСТ CUP по стритболу
17:05, 10 июля 2019 20 897
ФК «Рязань-ВДВ» подписал легионеров из Сербии и Азербайджана
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум