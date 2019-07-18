Главврач тульской больницы покинул пост

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Главврач тульской больницы Роман Блюмин покинул пост. 19 июля — его последний рабочий день, пишет «Комсомольская правда».
Отмечается, что Блюмин написал заявление по собственному желанию.
Временно исполнять обязанности главного врача будет Татьяна Гомова. Сейчас она занимает должность заместителя главного врача учреждения.
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