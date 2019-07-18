А что в кино? «Король Лев», «Искусство обмана» и другие новинки

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Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Среди новинок — Киноверсия анимационной классики «Диснея» — «Король Лев», Фильм «Соблазн» о психотерапевте Сибил, которая принимает решение разорвать отношения с большинством пациентов и всю себя посвящает написанию книги.
Еще одна премьера — история четырех воспитанников детского дома, мечтающие найти свою семью. Герои проживают вместе нелегкие будни, однако надеются и верят, что это не навсегда
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «
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