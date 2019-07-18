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16:18, 18 июля 2019 354
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А что в кино? «Король Лев», «Искусство обмана» и другие новинки

А что в кино? «Король Лев», «Искусство обмана» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Среди новинок — Киноверсия анимационной классики «Диснея» — «Король Лев», Фильм «Соблазн» о психотерапевте Сибил, которая принимает решение разорвать отношения с большинством пациентов и всю себя посвящает написанию книги.

Еще одна премьера — история четырех воспитанников детского дома, мечтающие найти свою семью. Герои проживают вместе нелегкие будни, однако надеются и верят, что это не навсегда

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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1 неделя назад
Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Одна из наших читательниц поделилась своей историей.

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