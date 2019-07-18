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19:48, 18 июля 2019 280
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17-летнего рязанца осудят за хранение психотропных веществ

17-летнего рязанца осудят за хранение психотропных веществ

В Рязани возбудили уголовное дело в отношении местного жителя 2002 года рождения, которого подозревают в незаконном приобретении и хранении психотропных веществ. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, в мае 2019 года несовершеннолетний рязанец незаконно купил и хранил запрещенное вещество в крупном размере.

Его действия пресекли сотрудники наркоконтроля УМВД России по Рязанской области, которые нашли у подозреваемого 1,15 грамма психотропного вещества, что является крупным размером.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, наказание по которое предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет и с ограничением свободы на срок до года.

Расследование продолжается.


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