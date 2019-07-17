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14:48, 17 июля 2019 182
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Звезда или мэр. Угадайте «помолодевших» рязанских политиков в тесте RZN.info

Звезда или мэр. Угадайте «помолодевших» рязанских политиков в тесте RZN.info

RZN.info публикует новый тест на знание рязанских политиков.

На этот раз их фото мы обработали в приложении FaceApp, которое изменяет возраст человека на снимке и делает его старше или моложе.

Сможете ли вы угадать помолодевшего Николая Любимова, Юлию Рокотянскую, Сергея Карабасова и других?

Пройдите новый тест от RZN.info и узнайте.


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