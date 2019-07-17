Звезда или мэр. Угадайте «помолодевших» рязанских политиков в тесте RZN.info

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RZN.info публикует новый тест на знание рязанских политиков.
На этот раз их фото мы обработали в приложении FaceApp, которое изменяет возраст человека на снимке и делает его старше или моложе.
Сможете ли вы угадать помолодевшего Николая Любимова, Юлию Рокотянскую, Сергея Карабасова и других?
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