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16:17, 17 июля 2019 1 265
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Житель Котовска взял займ по поддельным документам

Житель Котовска взял займ по поддельным документам

Житель Котовска взял займ по поддельным документам. Об этом сообщил сайт УМВД по Тамбовской области.

Инцидент произошел в январе 2019 году. В одну из микрофинансовых организаций на улице Посконкина зашел неизвестный, который предоставил сведения другого лица, чтобы получит 15 тысяч рублей.

«В назначенное время долг возвращен не был, на телефонные звонки заемщик не отвечал. Тогда потерпевшая организация обратилась в полицию», — говорится в сообщении.

Позже полицейские задержали молодого человека 1994 года рождения. Вфяснилось, что деньги он потратил на «свои удовольствия».

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».


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