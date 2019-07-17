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14:23, 17 июля 2019 98
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Во Владимирской области создадут единую службу «скорой» помощи

Во Владимирской области создадут единую службу «скорой» помощи

К 2021 году во Владимирской области создадут единую службу скорой медицинской помощи. Об этом сообщил сайт городской администрации.

Благодаря нововведениям на вызов будет направляться ближайшая бригада, вне зависимости от территориального деления региона, что повысит оперативность и качество работы экстренной службы.

Кроме того, единый диспетчерский центр позволит дистанционно отслеживать занятость медицинского оборудования и наличие свободных коек в стационарах.

«Предусмотрен круглосуточный прием звонков по телефонам 03 и 112», — говорится в сообщении.

Службу разместят на улице Гастелло в доме №15.


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