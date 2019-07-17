Во Владимире перевернулся фургон с пивом

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Во Владимире перевернулся фургон, перевозивший пиво, пишет «
Авария произошла возле остановки напротив гипермаркета «Ашан» на улице Верхняя Дуброва, утром в среду, 17 июля.
В полиции рассказали, что никто не пострадал. Бутылки с пивом перегрузили в другой фургон.
На кадрах видно, что часть бутылок разбилась.
Фото из соцсетей
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