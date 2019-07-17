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9:23, 17 июля 2019 285
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Владимирцев пригласили на «Сабантуй»

Владимирцев пригласили на «Сабантуй»

Фото: Ru.wikipedia.org

В воскресенье, 21 июля, во Владимире пройдет 20-й ежегодный татарский народный праздник «Сабантуй», сообщил сайт администрации города.

Организаторы рассказали, что любой желающий сможет поучаствовать в старинных татарских играх и забавах. На празднике организуют борьбу на поясах «Куреш» и мастер-классы.

Кроме того, на праздник приедет официальная делегация из Татарстана, в состав которой войдут фольклорный ансамбль «Жомга кон» Казанского государственного института культуры и местные ремесленники.

Народный праздник «Сабантуй» пройдет в парке культуры и отдыха «Загородный». Начало мероприятия в 12:00. Вход свободный.


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