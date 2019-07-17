Владимирца осудят за кражи из шести частных домов

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Владимирца осудят за серию краж из шести частных домов. Об этом сообщила
По версии следствия, с октября по декабрь 2018 года 45-летний обвиняемый украл из домов металлическую посуду, продукты питания и другие предметы быта.
Фигуранта заключили под стражу. Основную часть похищенного изъяли и вернули владельцу.
Материалы уголовного дела передали в суд для рассмотрения по существу.
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