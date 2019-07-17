В Тульской области из-за нарушений закрыли пекарню

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В Ленинском районе Тульской области из-за нарушений закрыли пекарню. Об этом сообщила
Ранее в результате проверки системы газопотребления выявили нарушения требований промышленной безопасности.
«Выявленные нарушения создают основу для возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью людей», — говорится в сообщении.
Суд постановил приостановить деятельность пекарни на 90 суток. Руководство обязали устранить нарушения.
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