В Тамбове «Лада» вылетела на «встречку» и столкнулась с «Рено», пострадали трое

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Во вторник, 16 июля, на Рассказовском шоссе в Тамбове произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Девушка 1999 года рождения за рулем Lada Kalina выехала на «встречку», где столкнулась с Renault Sandero, которым управлял 57-летний мужчина.
В результате аварии оба водителя, а также пассажир Lada получили телесные повреждения.
Пострадавших доставили в больницу.
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