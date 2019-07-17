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10:02, 17 июля 2019 152
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В Скопинском районе произошла еще одна смертельная авария с участием пяти машин. Фото

В Скопинском районе произошла еще одна смертельная авария с участием пяти машин. Фото

Фото: УМВД по Рязанской области

В среду, 16 июля, в Скопинском районе произошла смертельная авария. Примерно в 12:55 на 261-м километре дороги Р22 «Каспий» столкнулись пять автомобилей, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 30-летний житель Пронского района на грузовике Scania с полуприцепом превысил скорость и врезался в Toyota Hilux под управлением 55-летнего москвича, который ехал в попутном направлении.

После удара Toyota «догнала» ехавший впереди грузовик Volvo с 51-летним водителем из Казахстана, а Scania оказалась на «встречке», где столкнулась с Mitsubishi Lancer под управлением 59-летнего жителя Московской области и Mazda CX-5, за рулем которой был 51-летний москвич.

В результате происшествия водитель Mitsubishi от полученных травм скончался на месте. Его 61-летняя пассажирка и 54-летняя пассажирка Toyota получили травмы, с которыми их доставили в больницу.

Напомним, несколькими часами ранее на этом же месте произошла еще одна массовая авария, в результате которой погиб мужчина.


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