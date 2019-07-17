В Рязанской области ищут пропавшего 83-летнего пенсионера

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязанской области ищут пропавшего 83-летнего Валентина Сенюкова. Об этом сообщили
Мужчина пропал в селе Красный холм Шиловского района. 16 июля 2019 года он ушел в лес и не вернулся.
Добровольцы отметили, что пропавший нуждается в медпомощи и не ориентируется в пространстве.
Приметы: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые с проседью. Одежда: серая футболка, черные трико, белый медицинский халат, белая кепка, резиновые сапоги.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанка начала в одиночку чистить реку Лыбедь
|
cледующая новость →За неделю в Рязанской области подорожали картофель и капуста. Мониторинг цен
В Рязани открылся офис «Росгосстраха» нового формата.