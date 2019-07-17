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7:59, 17 июля 2019 513
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В Рязанской области ищут пропавшего 83-летнего пенсионера

В Рязанской области ищут пропавшего 83-летнего пенсионера

В Рязанской области ищут пропавшего 83-летнего Валентина Сенюкова. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань».

Мужчина пропал в селе Красный холм Шиловского района. 16 июля 2019 года он ушел в лес и не вернулся.

Добровольцы отметили, что пропавший нуждается в медпомощи и не ориентируется в пространстве.

Приметы: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые с проседью. Одежда: серая футболка, черные трико, белый медицинский халат, белая кепка, резиновые сапоги.


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