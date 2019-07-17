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17:30, 17 июля 2019 146
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В Рязани появится запись на прием к онкологу через мессенджеры

В Рязани появится запись на прием к онкологу через мессенджеры

В Рязани появится запись на прием к онкологу через мессенджеры. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

«В Областном клиническом онкологическом диспансере ведутся работы по усовершенствованию системы записи в амбулаторно-поликлиническое отделение. Тестируется несколько каналов связи, в том числе запись через популярные и доступные мессенджеры», — сказал представитель министерства.

На сегодняшний день пациенты, находящиеся на диспансерном учете, принимаются по предварительной записи по номеру телефона 8 (4912) 44-33-58.

Запись осуществляется в будни с 13:00 до 18:00 часов и в субботу с 9:00 до 12:00, воскресенье выходной.


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