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11:13, 17 июля 2019 243
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В Рязани пенсионерка едва не зарезала дочь из-за наследства

В Рязани пенсионерка едва не зарезала дочь из-за наследства

В Рязани пенсионерка едва не зарезала свою дочь из-за наследства. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что 32-летняя рязанка и ее 60-летняя мать часто ссорились из-за нерешенного вопроса с квартирой.

«Не найдя компромисс в решении данного вопроса, мать, не согласившись с доводами дочери, схватилась за нож с криками о жестокой расправе», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место оперативники нейтрализовали конфликт. В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.


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