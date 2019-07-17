В Рязани пенсионерка едва не зарезала дочь из-за наследства

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В Рязани пенсионерка едва не зарезала свою дочь из-за наследства. Об этом сообщила
Известно, что 32-летняя рязанка и ее 60-летняя мать часто ссорились из-за нерешенного вопроса с квартирой.
«Не найдя компромисс в решении данного вопроса, мать, не согласившись с доводами дочери, схватилась за нож с криками о жестокой расправе», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место оперативники нейтрализовали конфликт. В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.
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