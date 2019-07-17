В Рязани намерены запретить продажу алкоголя на выпускной и последний звонок

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В Рязани намерены запретить продажу алкоголя в единый день выпускника и на последний звонок. Такую идею озвучил депутат Алексей Захаров на комитете гордумы в среду, 17 июля.
Он выступил с инициативой по изменению закона Рязанской области.
Начальник управления образования и молодежной политики Рязани Алексей Зимин предложил провести опрос родителей по этому вопросу, «чтобы определится с форматом и датами».
Депутаты согласились с предложением Зимина. Они намерены вернуться к обсуждению вопроса после 1 сентября.
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