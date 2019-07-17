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22:43, 17 июля 2019 193
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В Петербурге задержали двоих росгвардейцев, подкинувших наркотики подростку

В Петербурге задержали двоих росгвардейцев, подкинувших наркотики подростку

В Петербурге задержали двоих росгвардейцев, подкинувших наркотики подростку. Об этом сообщил ТАСС.

«Они задержаны, Следственный комитет возбудил уголовное дело», — сказал собеседник агентства.

По его словам, задержанные подозреваются в том, что подбросили человеку наркотики и вымогали у него деньги за то, чтобы его не привлекли к ответственности.

Как сообщили в управлении Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, в управлении вневедомственной охраны проведут служебную проверку.

«В случае установления вины данные сотрудники будут уволены, а их руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», — сказал представитель ведомства.


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