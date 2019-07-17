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9:52, 17 июля 2019 442
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В Липецкой области «Дэу» врезалась в столб и превратилась в груду металла, водитель погиб

В Липецкой области «Дэу» врезалась в столб и превратилась в груду металла, водитель погиб

В Липецкой области Daewoo Matiz врезалась в столб и превратилась в груду металла. Об этом пишет пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в Хлевенском районе на платном участке трассы М4 «Дон». 37-летний водитель не справился с управлением и врезался в световую опору.

В результате водитель погиб на месте, два его пассажира госпитализированы с травмами.


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