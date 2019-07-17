В Александрове из-за пожара в подъезде дома эвакуировали 15 человек

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В среду, 17 июля, в городе Александрове Владимирской области в доме №41 на улице Свердлова загорелся подъезд. Об этом сообщила
На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Александровского гарнизона. Общая площадь пожара составила четыре квадратных метра.
Пострадавших нет.
Из дома эвакуировали 15 человек.
К ликвидации последствий привлекалось три расчета и десять спасателей.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа полицейских, задерживавших Ивана Голунова, завели уголовное дело — СМИ
|
cледующая новость →В Рязани электричка насмерть сбила мужчину
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.