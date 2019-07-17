В 20 населенных пунктах Путятинского района на три дня отключат газ

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Путятинском районе на три дня отключат газ. «Газпром межрегионгаз Рязань» сообщил о проведении аварийно-ремонтных работ на газопроводе.
Подачу газа с 9:00 24 июля до 9:00 27 июля прекратят в 20 населенных пунктах района:
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа благоустройство ЦПКиО потратят 55 миллионов
|
cледующая новость →На полицейских, задерживавших Ивана Голунова, завели уголовное дело — СМИ
В Рязани открылся офис «Росгосстраха» нового формата.