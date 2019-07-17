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16:53, 17 июля 2019 297
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В 20 населенных пунктах Путятинского района на три дня отключат газ

В 20 населенных пунктах Путятинского района на три дня отключат газ

В Путятинском районе на три дня отключат газ. «Газпром межрегионгаз Рязань» сообщил о проведении аварийно-ремонтных работ на газопроводе.

Подачу газа с 9:00 24 июля до 9:00 27 июля прекратят в 20 населенных пунктах района:

  • Путятино;
  • Агрокультура;
  • Александровка;
  • Александровкие выселки;
  • Воршево;
  • Выдерга;
  • Екатериновка;
  • Свободо — Заводской;
  • Строевское;
  • Тырница;
  • Большая Екатериновка;
  • Караулово;
  • Новая Деревня;
  • Петровка;
  • Карабухино;
  • Макеево;
  • Романовы Дарки;
  • Сомово;
  • Воропаевка;
  • Глебово.

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