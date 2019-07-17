Тульский губернатор оказался в пятерке медиарейтинга глав ЦФО

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Тульский губернатор Алексей Дюмин оказался в пятерке медиарейтинга глав ЦФО.
По итогам июня глава региона занял четвертое место.
Лидерами рейтинга оказались мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминаний, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.
«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает более 51 тысячи СМИ.
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