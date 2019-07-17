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Samsung откроет IT-школу в Рязани в сентябре 2019 года, передает
«Этот учебный год мы завершили тем, что IT-школа работала в 27 регионах РФ. В сентябре планируется дальнейшее расширение географии проекта за счет партнерских площадок и программа будет доступна уже в 40 городах России», — сказал директор по корпоративным проектам и взаимодействию с органами государственной власти Сергей Певнев
По словам Певнева, программа нацелена на учеников 9-11 классов. «Курс направлен на изучение углубленных основ IT и практических навыков разработки мобильных приложений», — пояснил он, уточнив, что в этом году сертификаты за обучение получили порядка 600 школьников.
IT-школа Samsung — это программа дополнительного образования по основам IT и программирования. В течение года учащимся предлагается бесплатно пройти пять учебных модулей, включая основы программирования на языке Java, объектно-ориентированное программирование, алгоритмы и структуры данных, основы программирования Android-приложений, алгоритмы и структуры данных на языке Java, основы разработки серверной части мобильных приложений, и разработать свое мобильное приложение в качестве дипломного проект
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