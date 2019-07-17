Рязанка начала в одиночку чистить реку Лыбедь

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Рязанка Татьяна Вольфсон начала в одиночку чистить реку Лыбедь. Сюжет об этом показал телеканал «
Женщина написала письмо в администрацию города с просьбой решить проблему, однако ей ответили, что река находится «в федеральной зоне ответственности».
В федеральных ведомствах эту информацию не подтвердили. «Когда я решила, что раз эта речка ничья, значит она наша», — заявила Вольфсон.
Женщина ежедневно уделяет по несколько часов в день, чтобы выловить из реки мусорные пакеты, покрышки от машин, бутылки и одежду. За свои средства она наняла рабочего, который опилил заросшие кусты возле Лыбеди.
Рязанка призвала всех неравнодушных присоединиться к ней.
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