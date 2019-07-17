Рязанцев снова предупредили о грозе с градом

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В среду, 17 июля, рязанцев снова предупредили об ухудшении погоды. Информацию опубликовали на
По данным синоптиков, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 17 июля и ночью 18 июля на территории области ожидается гроза, местами сильный дождь, в отдельных районах град, усиление ветра порывами 13-18 метров в секунду.
Ночью и утром 18 июля местами туман с видимостью 200-500 метров.
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