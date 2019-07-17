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8:47, 17 июля 2019 697
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Рязанцев наградили за ликвидацию последствий взрыва на газопроводе

Рязанцев наградили за ликвидацию последствий взрыва на газопроводе

Рязанцев наградили за ликвидацию последствий взрыва на газопроводе в Сараевском районе. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Федеральные награды вручил Николай Любимов. Их получили глава администрации Сараевского района Виктор Воронков и глава Алексеевского сельского поселения Татьяна Вахмистрова.

Нагрудные знаки МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС» присвоили рязанцам за «самоотверженные действия, оперативную и эффективную организацию работ по устранению последствий взрыва на магистральном газопроводе большого давления».

Напомним, газопровод взорвался в районе села Троицкое Сараевского района в феврале 2019 года.


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