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Рязанцев наградили за ликвидацию последствий взрыва на газопроводе в Сараевском районе. Об этом сообщил
Федеральные награды вручил Николай Любимов. Их получили глава администрации Сараевского района Виктор Воронков и глава Алексеевского сельского поселения Татьяна Вахмистрова.
Нагрудные знаки МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС» присвоили рязанцам за «самоотверженные действия, оперативную и эффективную организацию работ по устранению последствий взрыва на магистральном газопроводе большого давления».
Напомним, газопровод
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