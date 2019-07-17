Россиян заставят платить за проезд по бесплатным дорогам

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В России хотят ввести платный проезд по дорогам Крайнего Севера, на который приходится 70 процентов территории России. Об этом пишет «
Документ разработан Минтрансом и уже принят Госдумой в первом чтении.
Документ разрешает взимать плату за проезд на автодорогах и мостах Крайнего Севера, даже если у них нет бесплатной альтернативы (по нынешнему законодательству это невозможно). Согласно поправкам ко второму чтению, плату можно будет вводить не только на новых дорогах, но и на старых трассах и мостах, отремонтированных на частные деньги.
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