Путин упростил получение российского гражданства для жителей Украины

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Владимир Путин подписал указ, который разрешает претендовать на российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины. Об этом сообщил
Ранее такая возможность была только у тех, кто жил на территориях непризнанных ДНР или ЛНР — они занимают только часть этих областей. В Луганской области Киев контролирует большую часть территории, в Донецкой — чуть больше половины.
Подать на гражданство смогут жители Донецкой и Луганской областей, которые находятся на территории России.
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